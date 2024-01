Sat.1 Gold vereint Hubert und Staller

TV-News

Der Fernsehsender strahlt am Samstagabend die erste Staffel aus.

Derzeit wird die Fernsehseriebeim Hessischen Rundfunk, beim Südwestrundfunk und beim Rundfunk Berlin-Brandenburg wiederholt, außerdem laufen Erstausstrahlungen der elften Staffel am Mittwochvorabend im Ersten. Sat.1 Gold hat sich nun die Rechte an der ersten Staffel gesichert.Der Startschuss für die Ausstrahlung erfolgt am Samstag, den 27. Januar 2024, um 20.15 Uhr. Es steht die Folge „Kleine Fische, große Fische“ auf dem Programm. Hubert und Staller erhalten den eher harmlosen Auftrag, einen entflohenen Papagei einzufangen, als sie feststellen, dass der Besitzer des Vogels während eines Einbruchs ermordet wurde. Unter der Leitung des neuen Revierleiters Reimund Girwidz, der aus dem Ruhrpott ins Alpenvorland gezogen ist, beginnt die fieberhafte Suche nach dem mörderischen Einbrecher.Die Serie mit Christian Tramitz, Helmfried von Lüttichau, Michael Brandner, Karin Thaler und Annett Fleischer wird in dreifacher Dosis ausgestrahlt. Im Anschluss an die Krimiserie werden die drei Episoden wiederholt. Noch ist unklar, ob Sat.1 Gold im Anschluss mit weiteren Staffeln weitermacht.