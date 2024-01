«The Calling» feiert Deutschlandpremiere

TV-News

Die mit gemischten Kritiken versehene Thriller-Serie von Erfolgsproduzent David E. Kelly debütiert im Februar bei Warner TV Serie.

Bereits im November 2022 feierte die Thriller-Seriebeim US-Streamingdienst Peacock seine Premiere. Hierzulande fehlt von der Reihe, die auf den Kriminalromanen von Dror Mishani um den Ermittler Avraham Avraham basiert, jede Spur. Nun haben die zehn Folgen einen Starttermin für ihre Deutschlandpremiere erhalten. Warner TV Serie zeigt ab dem 29. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr eine Doppelfolge, sodass das Staffelfinale am 21. März zu sehen ist.Hinter «The Calling» steht der Erfolgsproduzent David E. Kelley, der unter anderem auch «Big Little Lies», «The Undoing» und «Nine Perfect Stranger» produzierte. In der Hauptrolle des aus New York stammenden, jüdischen Ermittlers Avraham Avraham spielt Jeff Wilbusch («Unorthodox»). An seiner Seite sind Juliana Canfield («Succession»), Karen Robinson («Schitt’s Creek») und Michael Mosley («The Sinner») in Hauptrollen zu sehen.Zum Inhalt: Der New Yorker Detective Avraham Avraham setzt nicht nur privat, sondern auch im Job auf die Grundlagen seines Glaubens. Als er auf den Fall eines vermissten Jungen angesetzt wird, gerät sein Vertrauen an das Gute im Menschen und in seine eigenen Fähigkeiten jedoch ins Wanken. Im Laufe der Ermittlungen stößt Avi auf verstörende Informationen und wird mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.