ProSieben Fun wiederholt «The Rook»

TV-News

Die Hauptrolle in der amerikanischen Serie spielt Emma Greenwell.

Am Donnerstag, den 1. Februar 2024, bringt der Fernsehsender ProSieben Fun die Seriezurück. Die Miniserie stammt vom Sam Holocroft und Al Muriel, die Produktion von Lionsgate, Liberty Global, Character 7 und Carpool Entertainment war zwischen 30. Juni und 18. August beim amerikanischen Pay-TV-Sender Starz zu sehen.Die Serie handelt von Myfanwy, die auf einer Brücke zu Bewusstsein kommt. Dort ist sie geschockt: Um sie herum befinden sich Leichen, und die junge Frau kann sich an nichts erinnern. Panisch rennt sie davon. Erst als sie sich langsam beruhigt, bemerkt sie einen Zettel, der ihr erste Hinweise auf ihren Zustand gibt. Ein weiterer Brief stellt Myfanwy vor die Wahl: Sie kann sich eine neue Identität aufbauen oder sie versucht, ihre Erinnerung zurückzuerlangen, um in ihr altes, gefährliches Leben zurückzukehren.Emma Greenwell, Joely Richardson, Jon Feltcher, Ronan Raftery und Catherine Steadman spielten die Hauptrollen. Außerdem verkörperten Adrian Lester und Olivia Munn wichtige Charaktere. In Großbritannien, wo die Serie spielt, wurde die Serie bei Virgin TV ausgestrahlt.