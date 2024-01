Neues «Peanuts»-Special kommt

US-Fernsehen

Außerdem hat Apple eine weitere «Fraggle Rock»-Staffel angekündigt.

Apple TV+ hat heute ein aufregendes Winterprogramm für Kinder und Familien vorgestellt, das sowohl brandneue Peanuts-Inhalte als auch wiederkehrende, von Fans geliebte und von Kritikern gefeierte Serien enthält. Am 16. Februar startet das neue Peanuts-Special. Dieses enthüllt die Entstehungsgeschichte einer der beliebtesten Peanuts-Figuren und zeigt, wie er sich schließlich mit Charlie Brown und der Gang anfreundet.Zu den gefeierten Serien, die in diesem Winter ebenfalls zurückkehren, gehören die zweite Staffel der preisgekrönten Serie, die am 26. Januar Premiere feiert, und die zweite Staffel der kultigen und mit einem Emmy ausgezeichneten Serievon The Jim Henson Company, die am 29. März Premiere hat.«Sago Mini Friends» wird von den für den Daytime Emmy Award nominierten Jennifer Dodge («PAW Patrol»), Ronnen Harary («PAW Patrol»), Tone Thyne («Wonder Pets!») und Dustin Ferrer («Esme & Roy») produziert. Die für den Daytime Emmy Award nominierten Laura Clunie («PAW Patrol») und Toni Stevens («PAW Patrol») fungieren als Co-Executive Producer, Chad Hicks («Kingdom Force») als Serienregisseur.