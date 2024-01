«A Killer Paradox» kommt am 9. Februar

International

Mitte Februar wird ein Mann versehentlich einen Serienkiller erledigen.

Was passiert, wenn ein Mann versehentlich einen Serienmörder ermordet? Das schnell geschnittene Teaser-Video zugibt einen Einblick in die Geschichte eines ganz normalen Mannes, der sich in einen Serienmörder verwandelt, während er von einem Detektiv verfolgt wird, der ihn festnehmen will. Die Serie, die am 9. Februar anläuft, wird von Choi Woo-Shik («Parasite»), Son Suk-ku («D.P.») und Lee Hee-Jun («Miss Baek») gespielt, die sich alle gut im Thriller-Genre auskennen.Choi macht eine dramatische Verwandlung durch, um Lee Tang zu spielen, einen typischen Universitätsstudenten, der sich von einem gewöhnlichen Mann in einen Mörder verwandelt und eine erschreckende Leistung abliefert. Son schlüpft in die Rolle von Jang Nan-gam, einem unerbittlichen Detektiv mit scharfer Intuition, der mit inneren Konflikten zu kämpfen hat, während er Lee Tang hartnäckig verfolgt.«A Killer Paradox» basiert auf dem gleichnamigen Webtoon von Kkomabi, der zahlreiche Preise gewann, darunter den New Artist Award bei den Korea Contents Awards, den Today's Korean Cartoon Award und den Jury-Preis bei den Reader's Cartoon Grand Awards. Der Webtoon schockiert die Leser mit seiner sensationellen Erzählweise und erforscht die Themen Sünde und Strafe durch Lee Tang, den Selbstjustizler, der nur Kriminelle tötet.