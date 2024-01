New England Patriots-Doku startet Mitte Februar

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Apple hat eine zehnteilige Serie produziert.

Apple TV+ enthüllte den Trailer zu, dem mit Spannung erwarteten 10-teiligen Dokumentarfilm-Event von Brian Grazer und Ron Howards Imagine Documentaries, das den Aufstieg der dominierenden Sportdynastie des 21. Jahrhunderts, der New England Patriots, zeigt. Die Weltpremiere von «The Dynasty» findet am Freitag, 16. Februar, statt und bringt den ehemaligen Quarterback Tom Brady, den Trainer Bill Belichick und den Besitzer Robert Kraft zusammen mit einer Vielzahl von Mitwirkenden zusammen, um die endgültige Geschichte der bemerkenswerten Herrschaft des Teams zu erzählen.Neben Interviews mit Kraft, Belichick und Brady bietet die Serie einen unvergleichlichen Zugang zu und Einblicke in frühere und heutige Spieler, Trainer und Führungskräfte der Patriots, darunter Adam Vinatieri, Drew Bledsoe, Rob Gronkowski, Ty Law, Bill Parcells und Jonathan Kraft; Liga-Offizielle und Sportjournalisten wie Roger Goodell, Al Michaels und Howard Bryant; und hochkarätige Fans wie Jon Bon Jovi, Bill Burr, Rupert Murdoch und viele mehr. Die Doku-Serie beleuchtet den 20-jährigen Weg der Franchise, von der einzigartigen Chemie, die zu sechs Super Bowl-Siegen führte, bis hin zu den internen Streitigkeiten, die einen Revierkampf auslösten. Von der Besitzersuite bis zur Umkleidekabine zeigt die Serie einen Insider-Blick auf den Weg zu - und die Kosten von - Größe.Unter der Regie des mit dem Emmy ausgezeichneten Filmemachers Matthew Hamachek («Tiger») zeigt «The Dynasty: New England Patriots» den Aufstieg und die historische 20-jährige Karriere der Patriots während der Ära Brady-Belichick-Kraft. Die Doku-Serie basiert auf dem von der Kritik gefeierten gleichnamigen New York Times-Bestseller des Autors Jeff Benedict und geht noch weiter in die Tiefe, indem sie auf Tausende von Stunden nie zuvor gesehenen Video- und Audiomaterials aus dem Archiv der Patriots-Organisation zurückgreift.