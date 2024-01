DMAX zeigt neuesten «Naked Survival»-Ableger im Februar

TV-News

Zwölf der besten Teilnehmer vergangener Staffel treten in «Last One Standing» gegeneinander an.

Seit 2013 hat der US-amerikanische Discovery Channel ein großes Franchise aufgebaut, dass sich im wahrsten Sinne des Wortes um das nackte Überleben in der Wildnis dreht. Hierzulande zeigt der Sender DMAX im Free-TV – so auch den neuesten Ableger:, der am 2. Februar beim Männersender von Warner Bros. Discovery aufschlägt. Immer freitags zeigt DMAX zwischen 20:15 und 22:15 Uhr eine Folge der elfteiligen Staffel, die im vergangenen Frühjahr in den USA debütierte.In «Last One Standing» treten zwölf der besten Teilnehmer der vergangenen Jahre bei einer packenden Challenge gegeneinander an. Die Männer und Frauen kämpfen sich 45 Tage lang durch die südafrikanische Wildnis. Das Wetter in der Oribi-Schlucht ist unvorhersehbar, die Temperaturen schwanken, sodass die harsche Umgebung den Überlebenskünstlern alles abverlangt. Die Kandidaten konkurrieren mit minimaler Ausrüstung um den Gesamtsieg von 100.000 Dollar.«Naked Survival: Last One Standing» ist in verschiedene Phasen unterteilt. In der ersten Phase treten die Überlebenskünstler in Paaren an und müssen 21 Tage gemeinsam überstehen. Der Clou: Steigt ein Teilnehmer aussteigt, scheidet sein Partner automatisch mit aus. Gemeinsam müssen sie nach Nahrung, Wasser, Feuer und Unterschlupf suchen und die zum Überleben notwendigen Werkzeuge erwerben. In Phase zwei treten die verbleibenden Survival-Profis in einer Gruppenherausforderung mit und gegen ihre Teamkollegen an. In der letzten Phase kommt es zu einer noch nie dagewesenen Challenge, bei der jeder für sich kämpft und eine zermürbende dreitägige Reise zum großen Ziel unternimmt.