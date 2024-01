Kurzfristige Ankündigung: UnsympathischTV macht Doku-Reihe für Joyn

TV-News

Schon an diesem Wochenende erscheint die erste Folge von «Mitarbeiter des Monats».

Seit fast einem Jahrzehnt betreibt Sascha Hellinger seinen YouTube-Kanal und kann inzwischen eine beträchtliche Abonnenten-Zahl vorweisen. 2,87 Millionen Menschen kennen Hellinger besser unter seinem Pseudonym. Nun verlässt Hellinger seinen YouTube-Kosmos, um für den Streamingdienst Joyn eine eigene Doku-Reihe umzusetzen. Für Hellinger ist Joyn kein Neuland, er wirkte im vergangenen Jahr an den «Winter Games» und der Reality-Serie «Die Allerjutsten» mit.Nun reist unsympathischTV quer durch Europa und stellt er sich den außergewöhnlichsten Jobs, weswegen das von lehof GmbH produzierte Formatheißt. Die erste Folge erscheint bereits am kommenden Samstag, 13. Januar. Jeden Woche veröffentlicht Joyn eine weitere der insgesamt sechs Episoden, anschließend landet die Reihe auch auf dem YouTube-Kanal unsympathischTV.Zu Beginn des Trips darf Hellingers Community entscheiden, welchen Jobs sich der YouTuber stellen soll. Von Kanalmitarbeiter über Bergführer bis zum Feuerkünstler kann alles passieren. Auf seiner Reise stehen ihm immer wieder Content Creator wie Inscope21 als Überraschungsgäste zur Seite. In Anlehnung an seine erfolgreichen YouTube-Videos reagiert Hellinger gemeinsam mit seinen Gästen retrospektiv im gewohnten UnsympathsichTV-Stil auf die Abenteuer.„Ich hatte wirklich keine Ahnung was mich erwartet – von den Jobs bis hin zu den Ländern. Mein Highlight der ganzen Reise war auf jeden Fall der Job in Andorra mit meinem Bruder zusammen. Der Job in Wien hingegen hat mich komplett gebrochen, in der Folge wird man mich kein einziges Mal lachen sehen“, erklärt Sascha Hellinger.