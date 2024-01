ntv berichtet wieder über Davos

TV-News

Kommende Woche findet sich die politische und wirtschaftliche Weltelite in der Schweiz ein.

Wie in jedem Januar finden sich auch in diesem Jahr im Schweizer Ort Davos hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur ein, um über die Probleme und Konflikte der Welt zu diskutieren. Neben dem Ukraine-Krieg steht nun auch der eskalierte Konflikt im Nahen Osten auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um die zu bewältigende Klimakrise und das immer wichtiger werdende Thema Künstliche Intelligenz.Um alle die Diskussionen einzuordnen, berichtet der Nachrichtensender ntv ab Montag, 15. Januar, in mehrerenausführlich über das Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Sender geht täglich um 9:10 Uhr live on air und wiederholt das Gezeigte um 12:10 sowie um 17:15 Uhr.Am Dienstag, 16. Januar, läuft die «Telebörse Speizal» dagegen nur am Morgen. Um 12:10 Uhr sendet ntv stattdessen den Wirtschaftstalk. Ulrich Reitz, Leiter ntv Telebörse, diskutiert mit seinen Gästen über die aktuelle Lage der Weltwirtschaft und die damit verbundenen globalen Herausforderungen. Unter anderem sprechen sie über die Auswirkungen der nicht aufzuhaltenden digitalen Revolution. Mit dabei sind Joachim Nagel (Bundesbank-Präsident), Thomas Saueressig (Mitglied des Vorstands der SAP SE) sowie Anahita Thoms (Unternehmensberaterin Baker McKenzie/WEF Young Global Leaders). Eine Wiederholung des rund einstündigen Talks zeigt ntv zusätzlich am Nachmittag um 17:10 Uhr.