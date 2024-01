Amazon entlässt Hunderte von Mitarbeitern

Wirtschaft

Bei Prime Video, MGM und Twitch fallen zahlreiche Stellen weg.

Die zu Amazon gehörenden Unterhaltungssparten Prime Video, MGM und Twitch müssen Stellen abbauen. Der Konzern will in den nächsten Monaten und Jahren nicht mehr so viele Features entwickeln bzw. sieht keine Entwicklungsmöglichkeiten für seine bisherigen Dienste. Stattdessen sollen die Abteilungen auf Effizienz getrimmt werden."Das ist eine schwierige Entscheidung, die mein Führungsteam und ich uns nicht leicht machen", schrieb der Unterhaltungschef des Unternehmens, Mike Hopkins, am Mittwoch in einer E-Mail an die Mitarbeiter. "Es ist schwer, sich von talentierten Amazonianern zu verabschieden, die einen wichtigen Beitrag für unsere Kunden, unser Team und unser Geschäft geleistet haben. Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und Ihre Arbeit. Um den Übergang zu erleichtern, bieten wir Pakete an, die Abfindungszahlungen, länderspezifische Übergangsleistungen und externe Unterstützung bei der Stellensuche beinhalten."Die Zahl der Entlassungen bei Prime Video und MGM ist unklar, bei Twitch sollen 35 Prozent der Belegschaft gehen - das entspricht 500 Mitarbeitern. Mit der Integration von MGM in Prime Video werden nun auch Doppelstrukturen abgebaut. So übernimmt MGM die Film- und Serienproduktion des Unternehmens."Ich weiß, dass sich viele von Ihnen fragen, warum das passiert. Im vergangenen Jahr haben wir daran gearbeitet, ein nachhaltigeres Geschäft aufzubauen, damit Twitch langfristig bestehen kann, und im Laufe des Jahres haben wir Kosten gesenkt und viele Entscheidungen getroffen, um effizienter zu werden", schreibt Clancy. "Leider ist trotz dieser Bemühungen klar geworden, dass unsere Organisation immer noch viel größer ist, als sie angesichts der Größe unseres Geschäfts sein sollte.“