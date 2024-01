Seth Rogen geht zu Universal

Kino-News

Point Grey Pictures hat einen Exklusivvertrag unterzeichnet.

Die Produktionsfirma von Filmstar Seth Rogen, Point Grey Pictures, schließt sich mit Universal Pictures zusammen. Bereits in der Vergangenheit wurden Filme wie «Neighbors», «Good Boys» und «Blockers» gemeinsam produziert. Jetzt wurde diese Partnerschaft mit einem Deal neu belebt. Evan Goldberg und James Weaver sind die Köpfe der Firma."Seth, Evan und James haben eine ganz eigene Marke als Filmemacher entwickelt", sagt Donna Langley, Präsidentin der NBCUniversal Studio Group und Chief Content Officer. "Egal, ob wir ihre Geschichten über Teenager-Schildkröten, anthropomorphes Essen oder ungehobelte Sechstklässler sehen, die epische Fehlentscheidungen treffen, sie schaffen es immer, den für Point Grey typischen kantigen Humor mit Menschlichkeit und Herz zu verbinden."Zu den jüngsten Produktionen von Point Grey gehören die Prime Video-Serie «The Boys» sowie die Spin-offs «Gen V» und das kürzlich angekündigte «Mexico». "Es ist eine Ehre und ein Privileg, zu neuen Rittern im Königreich von Lady Donna Langley ernannt zu werden", sagten Rogen, Goldberg und Weaver in einem Statement. "Wir versprechen, an der Seite von Peter Cramer, Erik Baiers und dem Rest unserer Partner bei Universal große Schlachten an den Kinokassen zu gewinnen und die Kassen von Universal zum Überlaufen zu bringen."