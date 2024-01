Netflix hat angeblich 23 Millionen Werbekunden

Wirtschaft

Innerhalb von zwei Monaten soll die Zahl der Abonnenten deutlich gestiegen sein.

Netflix-Werbechefin Amy Reinhard stand am Mittwoch auf der CES 2024 in Las Vegas Rede und Antwort. Das Branchenblatt „Variety“ hatte die Managerin zum „Entertainment Summit“ im Aria Resort and Casino eingeladen. Dort erklärte sie, dass Netflix inzwischen mehr als 23 Millionen Abonnenten habe, die mit Werbung bezahlen. Vor gut zwei Monaten seien es erst 15 Millionen Abonnenten gewesen."Wir sind in der glücklichen Lage, eine langfristige Perspektive einnehmen zu können", sagte Reinhard auf dem Variety Entertainment Summit. "Die Skalierung unseres Geschäfts hat im Moment oberste Priorität, aber wir wollen sicherstellen, dass wir das auf eine Art und Weise tun, die für unsere Mitglieder sinnvoll ist." Der Streamingdienst Netflix ist derzeit das einzige westliche Unternehmen, das mit Videostreaming Geld verdient.Sie fügte hinzu: "Wir wissen, dass es auf unserer Seite noch viel zu tun gibt, aber wir konzentrieren uns darauf, zu lernen und uns zu verbessern und mit unseren Werbepartnern zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wie wir dieses Geschäft sinnvoll ausbauen können". In vielen Ländern hat Netflix einen Trick angewandt, um erfolgreich zu sein: Der günstigste werbefreie Tarif wurde zugunsten von Netflix mit Werbung aufgegeben.