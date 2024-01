Skydance will Paramount übernehmen

Wirtschaft

Inzwischen haben Gespräche zwischen National Amusements und anderen Geschäftspartnern stattgefunden.

Shari Redstone, die Chefin des Kinobetreibers National Amusements Inc. will Paramount loswerden. Nachdem bereits die Chefs von Warner Bros. Discovery und Paramount Global über eine mögliche Fusion gesprochen hatten, trafen sich nun auch Skydance Media und der Unterhaltungskonzern National Amusements. CBS, Nickelodeon & Co. stehen zum Verkauf.Nach Informationen des US-Branchenblattes „Variety“ haben sich Redstone und Skydance-Gründer David Ellison mit einem Investorenkonsortium getroffen. Kommt es zu einer Einigung, sollen die Investoren die Mehrheit an National Amusements übernehmen und damit Skydance und Paramount Global fusionieren.Damit würde die direkte Kontrolle der Redstone-Familie über Paramount und ihre Medienunternehmen, darunter CBS, MTV, Nickelodeon, VH1, Comedy Central , BET Networks und andere, enden.