Filme des Grauens

Der Spielfilm aus dem Jahr 2020 feierte beim Sundance Film Festival Premiere.

«The Last Thing He Wanted», zu deutschist ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2020, der auf dem gleichnamigen Roman von Joan Didion basiert. Regie führte Dee Rees, die in Zusammenarbeit mit Marco Villalobos auch am Drehbuch mitwirkte. In den Hauptrollen waren Anne Hathaway, Ben Affleck und Willem Dafoe zu sehen. Der Film wurde von Netflix produziert und wurde am 21. Februar 2020 auf der Plattform veröffentlicht.Im Mittelpunkt des Films steht die erfahrene Journalistin Elena McMahon, gespielt von Anne Hathaway, die während der Iran-Contra-Affäre in den 1980er Jahren in ein gefährliches Spiel aus Intrigen und internationalen Machenschaften verwickelt wird. Als sie den Auftrag erhält, Waffen an die Contras in Nicaragua zu liefern, gerät sie in einen undurchsichtigen Strudel aus politischen Verwicklungen und persönlichen Herausforderungen.Die Entscheidung, «The Last Thing He Wanted» direkt auf Netflix zu veröffentlichen, war in gewisser Weise ungewöhnlich, da viele hochkarätige Filme traditionell zuerst im Kino gezeigt werden. Die Regisseurin Dee Rees, bekannt für ihre Arbeit an «Mudbound», versuchte mit diesem Film eine Mischung aus politischem Thriller und Drama zu schaffen. Die Besetzung mit Anne Hathaway, Ben Affleck und Willem Dafoe trug zu den hohen Erwartungen an den Film bei.Allerdings erhielt der Film überwiegend negative Kritiken. Einige Rezensenten bemängelten die undurchsichtige Handlung und die fehlende Kohärenz, während andere die schauspielerischen Leistungen als unzureichend empfanden. Auch die Erzählstruktur und die Adaption des Romans wurden kritisiert, da sie für einige Zuschauer schwer verständlich und verwirrend waren.Ungeachtet der negativen Resonanz auf «The Last Thing He Wanted» blieben die Beteiligten nicht untätig. Dee Rees setzte ihre Arbeit als Regisseurin fort, und Anne Hathaway und Ben Affleck wirkten weiterhin in verschiedenen Filmprojekten mit. Die negativen Kritiken wirkten sich jedoch kurzfristig auf das Image des Films aus und könnten die Entscheidungen der beteiligten Künstler beeinflusst haben.«The Last Thing He Wanted» war insgesamt ein Film, der mit hohen Erwartungen gestartet war, aber aufgrund der Kritiken und des mangelnden Publikumszuspruchs nicht den Erfolg hatte, den sich die Macher erhofft hatten.