Premiere für «Das Pantheon»

TV-News

Im Anschluss strahlt Geo noch einmal die Suche nach den Planeten B aus.

Am Donnerstag, den 15. Februar 2024, stellt der Fernsehsender Geovor. Das Pantheon in Rom ist ein symbolträchtiges Bauwerk, aber auch ein wahres architektonisches Wunder! Seine Ausmaße sind außergewöhnlich und viele Geheimnisse ranken sich um seinen Bau. Wie sieht das Fundament aus, das ein solches Monument tragen kann? Wie hält die Kuppel ohne sichtbare Pfeiler? Nachdem es zwei Brände überstanden hat, geplündert und teilweise zerstört wurde, thront das Pantheon immer noch im Zentrum Roms.Als das am besten erhaltene Beispiel eines antiken römischen Monumentalgebäudes hat das Pantheon zumindest seit der Renaissance einen enormen Einfluss auf die westliche Architektur ausgeübt; angefangen mit Brunelleschis 42 Meter hoher Kuppel von Santa Maria del Fiore in Florenz, die 1436 fertiggestellt wurde.Die 90-minütige Dokumentationist ab 21.15 Uhr zu sehen. Diese Dokumentation führt die Zuschauer hinter die Kulissen des High-Stakes-Webb-Weltraumteleskops der NASA, das am 25. Dezember 2021 gestartet wurde. Sie zeigt nicht nur die Entstehung dieser gewaltigen Maschine, des ehrgeizigsten Weltraumteleskops das jemals gebaut wurde, sondern präsentiert auch die Geschichte einer Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Leben jenseits unseres Sonnensystems suchen.