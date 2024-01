«Gleipnir» kommt im Dreierpack

Reihen

Die japanische Serie ist im Februar auf ProSieben Maxx zu sehen.

Die Fernsehzuschauer von ProSieben Maxx bekommen Anime-Nachschub: Ab Freitag, den 9. Februar 2024, ist ab 22.10 Uhr die Serieeingeplant. Es werden drei Episoden am Stück gesendet. Das Manga ist von Sun Takeda geschrieben und erschien erstmals im Jahr 2015. Insgesamt entstanden bis ins Jahr 2023 14 verschiedene Volumes.Das Studio Pine Jam hat im Auftrag des Fernsehsenders Tokyo MX eine Staffel der Serie produziert. Diese umfasst 13 Folgen und wurde im Frühjahr 2020 ausgestrahlt. Der Oberschüler Shuichi Kagaya erhält die Fähigkeit, sich in einen riesigen monströsen Hund zu verwandeln. Er ähnelt einem Maskottchen-Kostüm mit einem Reißverschluss auf dem Rücken und einem breiten Lächeln auf der Vorderseite. Er trifft ein normales Mädchen aus der gleichen Klasse, Claire Aoki, deren Schwester Elena für den Mord an ihren Eltern verantwortlich war.Das passiert in der ersten Folge: Eine schattenhafte Gestalt wirft eine goldene Münze in einen Automaten und der Mann fragt, ob sie dafür verantwortlich ist. Mifune erhält von Shuichi eine Empfehlung für ein zukünftiges College. Nachdem Claire ein Lagerhaus in Brand gesetzt hat, rettet Shuichi sie und lässt versehentlich das Telefon liegen. Claire gibt es Shuichi zurück und enthüllt, dass sie weiß, dass er ein Monster ist. Shuichi rettet sich vor einem Sturz vom Dach und bemerkt, dass seine Gestalt und eine Münze irgendwie mit Monstern verbunden sind. Claire erzählt von ihrem Selbstmordversuch, als ihr niemand glaubte. Sie werden von einem anderen Mädchen überfallen, das sie als Gatherer identifiziert.