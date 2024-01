Max beendet «Rap Sh!t»

US-Fernsehen

Die zweite Staffel des neuen Issa Rae-Werkes wird die letzte sein.

Der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery setztab. Die Serie von «Insecure»-Mastermind Issa Rae soll den Streamingdienst beflügeln. Das Format handelt vom Aufstieg von Shawna (Aida Osman) und Mia (KaMIllionen), zwei Freundinnen aus Miami, die sich zu einem Rap-Duo zusammenschließen. Sie versuchen, im Musikbusiness Fuß zu fassen."Ich bin so stolz und dankbar für Syreeta, unsere Schauspieler, Autoren und die Crew, die diese Serie möglich gemacht haben", sagt Rae in einem Statement gegenüber „Variety“. "Danke an Sarah Aubrey und Suzanna Makkos, die sich für die Serie eingesetzt haben, und viel Liebe an die Fans, die jede Woche eingeschaltet haben, um unsere Mädchen anzufeuern."Singleton fügte hinzu: "Ich liebe diese Serie und bin so stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben. Wir haben etwas Lustiges, Authentisches und Originelles auf unsere eigene Art und Weise geschaffen! Ich werde Issa, unserem unglaublichen Cast, den großartigen Autoren und der Crew, die diese Serie möglich gemacht haben, ewig dankbar sein. Und ich bin Max so dankbar, dass er uns die Chance gegeben hat, «Rap Sh!t» auf die Leinwand zu bringen.“