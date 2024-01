Apple setzt «Schmigadoon» vor die Tür

US-Fernsehen

Serien-Co-Autor Cinco Paul verkündete die Absetzung auf Instagram.

Beim Streamingdienst AppleTV+ wird es mitnach zwei Staffeln nicht mehr weitergehen. Co-Autor der Serie Cinco Paul teilte die Absetzung auf dem sozialen Netzwerk Instagram mit. "Ich bin traurig zu verkünden, dass Apple nicht mit der 3. Staffel von Schmigadoon weitermachen wird!", schrieb Paul. "Die Staffel ist geschrieben (inklusive 25 neuer Songs), aber wir werden sie leider nicht machen. So ist das Leben. Ich möchte allen danken, die an der Show beteiligt waren, unserer unglaublichen Besetzung, der Crew und den Autoren, unseren wunderbaren Unterstützern bei Broadway Video, Universal und Apple für alles, was sie getan haben, um die Show möglich zu machen. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt zwei Staffeln bekommen haben, und ich bin so dankbar, dass wir es geschafft haben".Hinter der Serie standen Broadway Television und Universal Television. Paul und Ken Daurio entwickelten die Serie, wobei Paul als Songwriter und Showrunner fungierte. Lorne Michaels und Andrew Singer waren die ausführenden Produzenten. Weitere Produzenten waren Regisseur Robert Luketic, Mica Frank, Strong und Caroline Maroney.Die Serie handelt von Josh (Key) und Melissa (Strong), zwei Ärzten aus New York, die sich auf eine Rucksackreise begeben, als ihre Beziehung in eine schwierige Phase gerät, und sich in der Stadt Schmigadoon verirren - wo das Leben ein Musical der 40er und 50er Jahre ist, mit Liedern und Charakteren, die unter anderem von "Oklahoma" und "The Music Man" inspiriert sind.