Ulla will ihr Glück zurück

TV-News

Michaela May ist Mitte Februar in einem neuen Spielfilm im Ersten zu sehen.

Der neue Spielfilmfeiert am Mittwoch, den 14. Februar 2024, in der ARD Mediathek Premiere. Am Freitag, den 16. Februar 2024, wird die ARD Degeto-Produktion um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die Hauptrollen übernehmen Michaela May, Helmut Zierl, Angela Roy und Ernst Stötzner. Regie führte Christina Adler, das Buch kam von Claudia Katochvil. Die Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft wurde zwischen 17. April und 12. Mai 2023 in Hamburg gedreht.Die pensionierte Lehrerin Ulla (Michaela May) feiert die goldene Hochzeit mit ihrem Mann Paul (Helmut Zierl). Natürlich darf ihre Freundin Rita (Angela Roy), die ebenfalls seit fünfzig Jahren mit Robert (Ernst Stötzner) verheiratet ist, auf dem Partyschiff „Alte Liebe“ nicht fehlen. Leider geht Ullas romantische Idee, paarweise das Ja-Wort zu erneuern, nach hinten los: Paul verkündet vor allen Gästen, dass er sich in Rita verliebt hat! Auf den peinlichen Moment folgt eine schmerzhafte Konsequenz. Obwohl Ulla über eine Affäre hinwegsehen könnte, sieht er seine Zukunft mit ihrer Freundin! Ullas Sohn Tom (Sascha Goepel) lebt zwar mit seinem Partner im Ausland, ist aber in Videocalls für seine zutiefst verletzte Mutter da. Auch Ritas Tochter Henriette (Katrin Ingendoh), die fast zur Familie gehört, hält weiter zu ihr. Als die Trennung zum Rosenkrieg ausartet, erwacht Ullas Kampfgeist. Sie meldet sich zurück zum Schuldienst und stellt sich der Frage, was schiefgelaufen ist. Um den neuen Lebensabschnitt selbst zu gestalten, setzt Ulla auf ihre Stärke, die sie bislang nie nur für sich entfaltet hat.„Ich kenne schon zwei Paare, die sich in meinem Alter so kennengelernt haben und jetzt zusammen sind“, sagt Hauptdarstellerin May. „Online-Dating ist mit Sicherheit eine Chance für Menschen, die sich zurückgezogen haben, weil sie enttäuscht wurden, und jetzt wieder mutig sind und jemanden kennenlernen möchten. Das ist keine Frage des Alters. Tinder zum Beispiel ist eine Möglichkeit, jemanden zu finden, der nicht ganz diametral entgegengesetzt ist. Online geht’s manchmal leichter und einfacher, jemanden zu finden, der zu einem passt. Natürlich kann man es auch auf andere, die ‚klassische‘ Art versuchen, durch ein Hobby, sei es Reisen, Malen, eine Sprache lernen oder Sport treiben, auch dabei lernt man Gleichgesinnte kennen. Für Ulla ist OnlineDating keine Option, weil sie ja eine andere Lösung wählt, die ich sehr schön und spannend finde.“