«Mayday» geht in die 22. Staffel

TV-News

Ab Anfang März werden zehn neue Folgen ausgestrahlt.

Der Pay-TV-Sender National Geographic setzt ab Dienstag, 5. März 2024, die Seriefort. Das Format mit dem Originaltitel «Air Crash Investigation» hat zehn neue Geschichten im Gepäck. Den Auftakt macht in der ersten Folge eine Tragödie, die 2019 die Welt erschütterte: der Absturz von Ethiopian Airlines Flug 302. Kurz nach dem Start in Addis Abeba stürzt die Maschine in die Tiefe und reißt alle Menschen an Bord mit in den Tod. Es ist der zweite tödliche Unfall mit einer Boeing 737 MAX 8 innerhalb von nur fünf Monaten. Die Untersuchungen führen zu der schockierenden Erkenntnis, dass beide Male das gleiche Softwareproblem hinter der Katastrophe steckt.Auch die zweite Folge bleibt spannend. Eine massive Explosion in einer Boeing 747 reißt über Hawaii neun Passagiere aus der Kabine. Der Crew gelingt die Landung in Honolulu trotz zweier brennender Triebwerke. Man geht zunächst von einem Terrorakt aus, doch die Suche nach Antworten bringt eine überraschende Ursache ans Licht.Die 22. Staffel von «Mayday - Alarm im Cockpit» bietet mit einer Mischung aus packenden Rekonstruktionen und Expertenanalysen spannende Einblicke. Die Zuschauenden erleben, wie entscheidende Momente die Luftfahrtindustrie immer wieder verändern. Die Free-TV-Premiere der Serie ist auf Welt.