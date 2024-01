NatGeo startet «Photographer»

TV-News

Ab Mitte März wirft der Dokumentationskanal einen Blick hinter die Kamera.

Die neue sechsteilige Dokumentationsreihefeiert am Mittwoch, 20. März 2024, um 20.15 Uhr Premiere. Das neue Format zeigt die Menschen, die atemberaubende Bilder entstehen lassen. Paul Nicklen und Cristina Mittermeier sind in der Pilotfolge unterwegs. Sie zeigen hautnah, wie diese Fotografen an ihren ganz besonderen Bildern arbeiten. Bilder, die nicht nur besondere Momente festhalten, sondern ganze Geschichten erzählen.In der zweiten Folge dreht sich alles um die innovative Arbeit des indischen Fotografen Anand Varma. Der Fotograf, der dafür bekannt ist, in seinen Arbeiten die Geheimnisse der Natur einzufangen, versucht diesmal, den Entwicklungsprozess vom Keim zum Küken in einem Ei bildlich festzuhalten.Mit authentischem Filmmaterial von aktuellen Einsätzen, eingebettet in spannende Hintergrundgeschichten und per¬sönliche Interviews, gewährt die Doku-Reihe einen einzigartigen Einblick in die Arbeitsweise hochkarätiger Fotografinnen und Fotografen. Wie die Menschen hinter der Kamera ihre individuellen Perspektiven auf die unterschiedlichsten Naturphänomene einfangen, erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah. Das Oscar-prämierte Dokumentarfilmerpaar Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin zeichnet für dieses bildgewaltige Projekt verantwortlich.