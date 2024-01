«Kühlschrank öffne dich» setzt den Aufwärtstrend fort

Quotennews

Nach einem unzureichenden Start kämpft sich das Kochformat in Sat.1 langsam nach oben.



In Sat.1 hieß es gestern ab 20.15 Uhr wieder. Die bekannten Köche müssen in dem Format Köstlichkeiten aus den Inhalten der Kühlschränke unterschiedlicher Haushalte zaubern. Gestern galt es aus den Kühlschränken der Seenotretter Timo und Alex auf hoher See Gerichte der bürgerlichen Küche zuzubereiten. Dieser Herausforderung stellten sich gestern Timo Hinkelmann und Daniel Gottschlich sowie Ali Güngörmüş und Hanna Reder. Bewertet werden die Resultate wie immer von den Besitzern der Kühlschränke.Vor einer Woche schalteten 0,84 Millionen Fernsehende ein, was zu mäßigen 3,2 Prozent Marktanteil führte. Die 0,31 Millionen Jüngeren kamen nicht über annehmbare 5,0 Prozent hinaus. Mit 0,92 Millionen Interessenten steigerte man sich gestern auf den bislang besten Wert der Staffel. Dies wurde auch an den akzeptablen 3,7 Prozent Marktanteil deutlich. Obwohl sich das jüngere Publikum auf 0,28 Millionen Menschen verkleinert, ging es hier aufwärts auf passable 5,2 Prozent.Ab 22.40 Uhr stand die Reportageschließlich unter dem Motto „Fleisch vom Feinsten“. Dieses Format schnitt jedoch schlechter ab als noch in der Woche zuvor und fiel so von 0,51 auf 0,43 Millionen Neugierige zurück. Dies hatte maue 3,0 Prozent Marktanteil zur Folge. Die 0,13 Millionen Umworbenen kamen ebenfalls nicht über magere 4,1 Prozent hinaus.