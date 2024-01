«Joey Kelly und Familie» reisen mit immer mehr Zuschauern durch Amerika

Quotennews

Der Roadtrip lockte gestern zahlreiche Menschen vor den Bildschirm – deutlich mehr als noch mit den ersten beiden Episoden.



Joey Kelly und seine Familie setzten zur gestrigen Primetime bei RTLZWEI ihren amerikanischen Roadtrip fort. Tochter Lillian gewann in Las Vegas einen Haufen Geld, was die Weiterreise zunächst sicherte. Weiter ging es schließlich nach Los Angeles zum Walk of Fame und zum Venice Beach. Doch in Mexiko kam für die Familie neben Aufregung auch Nervosität und Angst dazu. Auch die kulturellen Unterschiede wurden schnell deutlich und sie statteten einer typisch mexikanischen Tequilaproduktion einen Besuch ab.hatte in der Vorwoche 0,61 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt. Dies hatte zu soliden 2,3 Prozent Marktanteil geführt. Zudem waren die 0,20 Millionen Jüngeren bei passablen 3,2 Prozent gelandet. Gestern stand mit 0,76 Millionen Interessenten der bisherige Bestwert auf dem Papier. Dies spiegelte sich auch in hohen 3,0 Prozent Marktanteil wider. Auch die 0,25 Millionen Umworbenen kletterten auf gute 4,5 Prozent.ProSieben hatte am Mittwochabend wie gewohntim Programm. Mit einer Reichweite von 1,46 Millionen Menschen gewann der Sender gegenüber der Vorwoche noch knapp 200.000 Zuschauer hinzu. Dies wurde mit einem herausragenden Marktanteil von 5,4 Prozent belohnt. Bei den 0,73 Millionen Werberelevanten stagnierte das Resultat mit 12,4 Prozent jedoch beinahe.