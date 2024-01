«Aktenzeichen XY» steigert sich deutlich

Quotennews

Unterdessen ging Das Erste mit einer neuen Komödie zur Primetime völlig unter.



Nachbarn wachen durch die Schreie einer älteren Frau mitten in der Nacht auf, doch niemand weiß, welches Verbrechen sich im Nachbarhaus zugetragen hat. Eine andere Frau wird brutal ermordet, als sie zwei Einbrecher in ihrer Wohnung erwischt. Erst Jahre später tauchen neue Hinweise zu den Tätern auf. Ein weiterer Täter überfällt zwei Tankstellen mit einem kleinen, unscheinbaren Küchenmesser bewaffnet. Diese und weitere Fälle stellte Rudi Cerne gestern in einer neuen Ausgabe vonvor und hoffte so auf Hinweise durch die Fernsehzuschauer.Die letzte Ausgabe lief Ende November und überzeugte 5,09 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was hohen 20,1 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,84 Millionen Jüngeren wurden herausragende 15,3 Prozent gemessen. Mit 5,78 Millionen Interessenten setzte der Sender gestern noch eins drauf. Dies bedeutet nicht nur den Tagessieg, sondern auch den Bestwert seit vergangenem April. Belohnt wurde dies mit starken 22,0 Prozent. In der jüngeren Gruppe mussten sich die 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen lediglich hinter der «Tagesschau» einordnen. Das Resultat waren herausragende 17,7 Prozent Marktanteil.Das Erste hatte sein Glück mit der Komödieversucht. Trotz der Erstausstrahlung kam der Sender nicht über 1,25 Millionen Interessenten hinaus und ging so völlig unter. Das Resultat war ein mickriger Marktanteil von 4,8 Prozent. Etwas besser lief es in der jüngeren Gruppe, doch auch hier blieben die 0,32 Millionen Zuschauer bei mäßigen 5,5 Prozent hängen.