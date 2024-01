Rundschau

Sofia Vergara spielt keinen Sitcom-Star mehr. Unterdessen gibt es mit Kaley Cuoco einen weiteren «Mr. & Mrs. Smith»-Abklatsch.

«Death and Other Details» (seit 16. Januar bei Hulu)

«Griselda» (ab 25. Januar bei Netflix)

«The Woman in the Wall» (ab 21. Januar bei Paramount+)

«Lift» (seit 12. Januar bei Netflix)

«Role Play» (seit 12. Januar bei Amazon)

Die Serie dreht sich um Imogene Scott (Violett Beane), die zur Hauptverdächtigen in einem Mordfall in einem verschlossenen Raum wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie sich mit einem Mann zusammentun, den sie eigentlich verachtet – Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), dem besten Detektiv der Welt.Diese Miniserie basiert auf dem Leben der gewieften und ehrgeizigen kolumbianischen Geschäftsfrau Griselda Blanco – der Gründerin eines der profitabelsten Kartelle aller Zeiten.Die Miniserie handelt von Lorna Brady (Ruth Wilson), einer Frau aus der kleinen, fiktiven irischen Stadt Kilkinure, die eines Morgens aufwacht und eine Leiche in ihrem Haus findet. Erschreckenderweise hat Lorna keine Ahnung, wer die tote Frau ist und ob sie eventuell selbst für den vermeintlichen Mord verantwortlich sein könnte. Denn Lorna leidet seit langem unter extremen Anfällen von Schlafwandeln, seit sie im Alter von 15 Jahren aus ihrem Leben gerissen und im Kilkinure-Kloster eingesperrt wurde, einem (fiktiven) Heim einer der berüchtigten „Magdalenen-Wäschereien“ für Frauen in Irland. Dort brachte Lorna ihre Tochter Agnes zur Welt, die ihr auf grausame Weise weggenommen wurde und deren Schicksal Lorna nie erfahren hat.Ein raffinierter Kunstdieb und seine erfahrene Crew haben einen unmöglichen Plan: Sie wollen eine halbe Milliarde Dollar in Gold aus einem Flugzeug rauben – während es fliegt.Emma (Kaley Cuoco) hat einen wunderbaren Ehemann und zwei Kinder in einem Vorort von New Jersey - aber sie führt auch ein geheimes Leben als Auftragskillerin - ein Geheimnis, das ihr Mann David (David Oyelowo) entdeckt, als die beiden beschließen, ihre Ehe mit einem kleinen Rollenspiel aufzupeppen.