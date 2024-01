Quotencheck

Das wöchentliche ZDF-Magazin legte über die Weihnachtsfeiertage keine Pause ein, wurde aber von den Wintersportübertragungen zeitweise ausgebremst.

Mit dem Wochenmagazinbietet das ZDF aktuelle Informationen aus den Bundesländern. Samstags um 17:05 Uhr gibt es in der gut halbstündigen Sendung zahlreiche Beiträge und Reportagen aus den ZDF-Landestudios sowie Gespräche und Glossen. Seit der Jahrtausendwende moderiert Ralph Schumacher, Leiter der ZDF-Redaktion Deutschland, die Sendung, seit 2012 ist auch «heute»-Moderatorin Yve Fehring vor der Kamera zu sehen. In Vertretung ist gelegentlich Andreas Klinner im Einsatz.In den vergangenen Wochen ging die ZDF-Sendung stets on air, sofern der Mainzer Sender nicht mit der Wintersport-Übertragung beschäftig war. Am 4. November sahen am Samstagnachmittag 1,65 Millionen Menschen zu, was einem ausbaufähigen Marktanteil von 11,6 Prozent entsprach. Es stammten jedoch nur 60.000 Menschen aus der klassischen Zielgruppe, sodass man sich mit 2,4 Prozent Marktanteil begnügen musste. Eine Woche später wuchs das Interesse auf 1,77 Millionen Zuschauer, darunter 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile wurden auf 12,3 Prozent bei allen und weiterhin schwachen 3,8 Prozent beziffert. Mitte November lief die erfolgreichste reguläre Ausgabe, denn 1,95 Millionen bescherten dem ZDF 13,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,14 Millionen blickte das ZDF au zufriedenstellende 5,6 Prozent.Am 25. November sank die Reichweite auf 1,80 Millionen Zuschauer, darunter 0,10 Millionen Jüngere. Der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent, während beim jungen Publikum 3,7 Prozent gemessen wurden. Am ersten Dezember-Wochenende pausierte der «Länderspiegel» aufgrund der Sportberichterstattung. Am 9. Dezember kehrte das Magazin vor 1,62 Millionen Zuschauern zurück. Der Marktanteil sank auf 10,8 Prozent. Einmal mehr schalteten 0,10 Millionen junge Seher ein, die diesmal für 3,3 Prozent standen. Die letzte reguläre Sendung des Jahres bescherte dem ZDF am 23. Dezember 1,77 Millionen Zuschauer und 11,2 Prozent Marktanteil. Diesmal stammten 0,15 Millionen aus dem Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil stieg auf 4,8 Prozent.Auch am 30. Dezember ging der «Länderspiegel» auf Sendung, doch dabei handelte es sich um die Spezial-Ausgabe „Hammer des Jahres", in der anhand der wöchentlichen Rubrik „Hammer der Woche“ auf das Jahr 2023 zurückgeblickt wurde. Die Sondersendung sorgte für eine „Hammer“-Reichweite von 2,54 Millionen, was den Marktanteil auf tolle 17,0 Prozent in die Höhe trieb. Auch beim jungen Publikum standen sehr gute 8,7 Prozent Marktanteil zu Buche bei einer Reichweite von 0,25 Millionen. Im neuen Jahr lief bislang erst eine Sendung, die 1,81 Millionen Zuschauer verfolgten, darunter 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige. Am 6. Januar bewegten sich die Marktanteile bei 10,5 respektive 4,5 Prozent.Die acht seit November 2023 gesendeten Ausgaben des «Länderspiegels» verfolgten im Schnitt 1,86 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 12,4 Prozent entsprach. Beim jungen Publikum hat das Magazin ein wenig mehr zu kämpfen und erreichte lediglich 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 4,6 Prozent Marktanteil sorgten. Die Zuschauerzahlen mögen zwar nicht sonderlich berauschend sein, sind aber keineswegs katastrophal, sodass der «Länderspiegel» auch nach 55 Jahren auf Sendung eine Daseins-Berechtigung hat.