VOD-Charts

Der Netflix-Blockbuster generierte in seiner Auftaktwoche über drei Millionen Aufrufe. Reichte es für den Spitzenplatz?

Im neuen Jahr fehlt von Dauerbrenner «The Big Bang Theory» weiter jede Spur in den Top10 der Streaming-Charts. Das hat sich laut den Marktforschern von Goldmedia auch in Woche drei nicht geändert. In der vergangenen Woche drängten unter anderem «4 Blocks» und der Netflix-Film «Die Schneegesellschaft» die fünf Nerds aus den Topplatzierungen. Keiner der beiden Titel kehrte jedoch zurück, dafür wagte ein anderer Netflix-Film den großen Aufschlag, doch dazu später mehr. Platz zehn ging in der dritten Kalenderwoche an. Die britische Reihe sammelte 2,11 Millionen Aufrufe.Knapp davor reihte sich die Anwaltsserieein, die zwischen dem 12. und 18. Januar eine Reichweite von 2,12 Millionen einsackte. Eine kleinere Lücke klaffte zu Platz acht und sieben, die jeweils von Comedy-Serien besetzt wurden. Rang acht ging anmit 2,33 Millionen Klicks, während2,36 Millionen Mal gestreamt wurde.Ein weiterer Genre-Wechsel erfolgte mit Blick auf den Sechstplatzierten. Die Science-Fiction-Serie, die zwischen 1997 und 2007 veröffentlicht wurde, strich bei Prime Video 2,59 Millionen Aufrufe ein. Die Top5 beginnt mit dem Medical-Drama, das in den vergangenen sieben Tagen 2,89 Millionen Views einfuhr. Mit 2,91 Millionen Aufrufen verpasste derweilnicht nur die Drei-Millionen-Marke, sondern auch ein Platz auf dem Podest.Der dritte Platz ging an den Netflix-Filmvon «The Italian Job»-Regisseur F. Gary Gray. Schauspieler Kevin Hart sorgte für 3,11 Millionen Abrufe in der Debütwoche der 100 Millionen Dollar teuren Raubüberfall-Comedy, die am 12. Januar debütierte. Knapp davor landeteauf Platz zwei mit 3,16 Millionen Klicks. Ohne Sitcom-Mastermind Chuck Lorre geht es aber nicht, obwohl «The Big Bang Theory» in der Auflistung fehlt. Stattdessen wurde3,63 Millionen Mal angesteuert, was dem jungen Nerd den Platz an der Sonne bescherte.