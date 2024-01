DAZN erweitert Kooperation mit Kansas City Chiefs

TV-News

DAZN bietet künftig Non-Live-Inhalte über das Football-Team von Starquarterback Patrick Mahomes an.

Am Wochenende gehen die NFL-Playoffs in die nächste Runde. Insgesamt werden am Samstag und Sonntag vier Spiele in der Divisional Round ausgetragen, den Abschluss der Runde der letzten acht Teams bestreiten die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs. Mit letztgenanntem Team hat der Streamingdienst DAZN nun seine Partnerschaft ausgeweitet, die erstmals zur Preseason 2022 geschlossen wurde. Die Partnerschaft, die gemeinsam mit der Sportmarketing-Agentur SPORTFIVE geschlossen wurde, verfolgt das Ziel, das Interesse an und die Bekanntheit der Kansas City Chiefs im deutschsprachigen Markt weiter zu stärken, heißt es in einer Mitteilung des Streamers. Die Chiefs spielten im vergangenen Herbst bereits auf deutschem Boden in Frankfurt ein Spiel der regulären NFL-Saison.DAZN hat im Rahmen der Partnerschaft im ersten Schritt Zugriff auf Inhalte rund um das erfolgreiche Football-Franchise. Dazu zählt unter anderem die Dokumentation, die einen umfassenden Blick auf die Kansas City Chiefs durch die Augen der Spieler, Trainer und Führungskräfte, auf und neben dem Spielfeld verspricht. Außerdem dürfen sich DAZN-Abonnenten auf das Preview-Formatfreuen, das sich mit Statistiken rund um das jeweilige kommende Match der Chiefs beschäftigt.„DAZN hat seit dem Start 2016 maßgeblich dazu beigetragen, dass die NFL mittlerweile einen festen Platz in der deutschen Sportlandschaft hat. Gemeinsam mit den Kansas City Chiefs wollen wir die Bemühungen dahingehend intensivieren und Marken die Möglichkeit geben, in einem der interessantesten und gehyptesten Sportumfelder stattfinden zu können“, erklärt Haruka Gruber, SVP Media DACH bei DAZN.„Wir hatten eine großartige Erfahrung, als wir im vergangenen November in Deutschland gespielt haben und wir sind entschlossen, unsere Marke weiter auszubauen und den Fans in Deutschland auch in Zukunft Chiefs-Inhalte zu bieten“, sagt Kim Hobbs, Chiefs Vice President of Partnership Strategy and Development. „Wir wissen, dass die Erweiterung unserer Partnerschaft mit DAZN und die Bereitstellung unserer Inhalte auf ihren Plattformen uns bei unseren Bemühungen helfen wird, während die NFL weiter international expandiert.“