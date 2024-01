Zweite «Family Stone»-Staffel kommt Mitte Februar

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ kündigte neue Geschichte von Sly an.

Paramount+ gab heute bekannt, dass alle zehn Episoden der zweiten Staffel der erfolgreichen Doku-Seriemit dem Oscar-Nominierten Sylvester Stallone, seiner Frau Jennifer Flavin Stallone und den Töchtern Sophia, Sistine und Scarlet am Mittwoch, den 21. Februar, in den USA und Kanada und am Donnerstag, den 22. Februar, in Großbritannien und Australien exklusiv auf dem Dienst ausgestrahlt werden. In Lateinamerika und Brasilien werden die Episoden ab dem 21. Februar wöchentlich ausgestrahlt, in Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südkorea ab dem 22. Februar.Nach vier Jahrzehnten als eine der berühmtesten Familien von Los Angeles verlassen die Stallones in dieser Staffel Hollywood für immer und ziehen in den Osten. Während die Töchter Sophia und Sistine in New York City ihren Träumen nachgehen und Scarlet in Miami das College und eine neue Liebe kennenlernt, lassen sich Sly und Jen in Palm Beach nieder, um sich dort niederzulassen. Doch die Entfernung kann diese Familie nicht trennen, denn die Saison gipfelt in einer lebensverändernden Reise nach Italien, wo sie ihre Familiengeschichte erforschen, ihre Liebe neu entfachen und lebenslange Erinnerungen schaffen.«The Family Stone» wird von MTV Entertainment Studios produziert, mit Benjamin Hurvitz und Nadim Amiry als ausführende Produzenten. Julie Pizzi, Farnaz Farjam und Jonathan Singer fungieren als ausführende Produzenten für Bunim-Murray Productions mit Chris Ray und Jason Williams als Co-Executive Producers.