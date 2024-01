Max setzt «Flight Attendant» ab

US-Fernsehen

Das Aus der Drama-Serie kommt nicht überraschend.

Die amerikanische Thrillerseriewar eines der ersten Projekte des damaligen Streamingdienstes HBO Max . Knapp eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel hat der Nachfolger nun eingeräumt, dass es keine dritte Staffel geben wird. Bereits im Vorfeld hatte sich Hauptdarstellerin Kaley Cuoco nach neuen Jobs umgesehen."Was als aufmerksamkeitsstarkes Buchcover begann, entwickelte sich schnell zu einem außergewöhnlichen Lebensflug", so Cuoco in einem Statement. "Ich hatte mir «TFA» immer als limitierte Serie vorgestellt, und dank eines unglaublichen Kreativteams konnten wir zwei aufregende Staffeln abliefern. Für mich persönlich ist mit der Rolle der Cassie ein Traum in Erfüllung gegangen, und ich bin allen dankbar, die dazu beigetragen haben, diese äußerst originelle Serie auf die Beine zu stellen."Die Serie handelt von der amerikanischen Flugbegleiterin Cassie Bowden, einer rücksichtslosen Alkoholikerin. Als sie mit einem Kater vom Vorabend in einem Hotelzimmer in Bangkok aufwacht, findet sie neben sich die Leiche eines Passagiers ihres letzten Fluges mit aufgeschlitzter Kehle. Aus Angst, die Polizei zu rufen, säubert sie den Tatort und macht sich mit den anderen Flugbegleitern auf den Weg zum Flughafen. In New York City wird sie von Agenten des Federal Bureau of Investigation (FBI) erwartet und über die Zwischenlandung in Bangkok befragt. Sie kann sich immer noch keinen Reim auf die Nacht machen, leidet unter ständigen Flashbacks/Halluzinationen und beginnt sich zu fragen, wer der Mörder sein könnte.