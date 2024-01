Tag 1 und Cora lässt die Pocher-Bombe platzen: Der «Dschungel» startet!

Quotennews

Mit der gestrigen Primetime startet bei RTL offiziell die 17. Runde «Ich bin ein Star - holt mich hier raus!». Schumacher-Ex und mittlerweile OnlyFans-Sternchen Cora lässt direkt die Bombe platzen.

Da ist es aber direkt brandheiß im Dschungel 2024! Im Vorfeld wurde gemutmaßt, es wurde Publicity betrieben, man wollte nicht dementieren, man hat aber auch nicht bestätigt. Wer sich ansatzweise für Klatsch und Tratsch im erweiterten TV-Universum interessiert, kennt das Thema bereits: Oliver Pocher hat eine Affaire mit Cora Schumacher? Die BILD schreibt schon seit Tagen darüber, kaum angekommen im australischen Outback ist es dann natürlich auch Thema, jedoch anders, als das viele Zuschauer gedacht haben. "Ja, ich bin verknallt", fängt Cora ihr "Geständnis" an - das klingt nach deutlich mehr als Affäre. Doch damit genug der reißerischen Aufhänger für die erste Folge aus Australien, die Zahlen sprechen eine klare Sprache.2023 starteteam 13. Januar vor starken 4,26 Millionen Zuschauern, jedoch nicht in der Primetime. Gestern gehörte der gesamte Abend ab 20:15 Uhr Sonja Zietlow und Jan Köppen, mit Erfolg. Die erste Episode 2024 schaffte es auf überzeugende 4,71 Millionen Zuschauer, der Marktanteil übertraf den letztjährigen Anteil (21,1 Prozent) mit 20,3 Prozent knapp nicht. In der Zielgruppe schaffte es das Reality-Format auf gewohnt exzellente 2,15 Millionen Umworbene, sodass sich am entsprechenden Markt ein Anteil von grandiosen 38,8 Prozent einstellte.Der Schritt, rein in die Primetime mit «Ich bin ein Star», scheint sich damit gelohnt zu haben. 2022 begann man ebenfalls an einem Freitag, jedoch liefen die erste und zweite Folge erst im Anschluss an das 20:15 Uhr-Programm. Am Sonntag, dem 15. Januar, wollte man dann in die RTL-Primetime und "scheiterte". Von den erwähnten 4,26 Millionen Zuschauern und den am Samstag folgenden 3,96 Millionen Zuschauern verblieben noch 1,59 Millionen. Spannend wird sein, wie sich der erste Sonntag 2024 zeigt, wenn das Dschungel-Publikum bereits auf 20:15 Uhr eingestellt ist.