«ranNBA» im kaum messbaren Bereich angekommen

Quotennews

ProSieben Maxx versucht sich Oktober 2023 an der NBA. Nachdem man die Rechte der NFL abgegeben hat, brauchte man eine neue sportliche Sparte. Bisher stottert der Motor in Unterföhring.

In der gestrigen Nacht von Samstag auf Sonntag schickt ProSieben Maxx unter der Markedie Partieab etwa 1 Uhr ins Rennen. Die Uhrzeit macht schon klar, dass mit riesigen Reichweiten nicht zu rechnen ist, dennoch hat die Partie zwei Gesichter. In den ersten beiden Viertel holt der Spartensender jeweils 0,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab. Tatsächlich sind das mit 0,8 und 0,9 Prozent Marktanteil die prozentual besten Ergebnisse seit der Partie «Boston Celtics at Indiana Pacers» am 07. Januar.Auch in der Zielgruppe holt man mit jeweils 0,03 Millionen Umworbenen augenscheinlich gute 1,3 und 1,7 Prozent. Hier lief es zuletzt am 11. Januar mit der Paarung «Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers» und 1,6 Prozent besser. Doch geht dem Angebot in er zweiten Hälfte komplett die Luft aus.Um bereits etwa 2 Uhr in der Nacht startet das dritte Viertel. Es sind nur noch etwa 10.000 Zuschauer anwesend, der Marktanteil fällt auf 0,3 Prozent. Das verändert sich auch im letzten Viertel nicht, es bleiben 0,01 Millionen Fernsehzuschauer und eben diese 0,3 Prozent bestehen. Beinah nicht messbar wird es in der Zielgruppe. Da braucht es schon die dritte Stell nach dem Komma: 0,003 und 0,002 Millionen Zuschauer sorgen für 0,2 und 0,1 Prozent Marktanteil.