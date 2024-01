Neue Comedy um Dick Turpin startet

England

Am 1. März kommt das neue Projekt mit Noel Fielding.

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin premieres March 1. pic.twitter.com/2D5OsEmp2D — Apple TV (@AppleTV) January 17, 2024

Die Comedy-Seriemit mit Noel Fielding («The Mighty Boosh», «The Great British Bake Off») in der Hauptrolle des legendären britischen Straßenräubers, wird am Freitag, den 1. März 2024 mit den ersten beiden Episoden weltweit Premiere feiern, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 29. März.In der Serie begibt sich Dick Turpin (Fielding) auf eine Reise voller absurder Eskapaden, als er zum widerwilligen Anführer einer Bande von Gesetzlosen ernannt wird - und die Aufgabe erhält, den korrupten Gesetzeshüter und selbsternannten Diebesfänger Jonathan Wilde (Hugh Bonneville) zu überlisten. In dieser respektlosen Nacherzählung, die im 18. Jahrhundert spielt, ist Turpin der berühmteste, aber unwahrscheinlichste Straßenräuber, dessen Erfolg sich vor allem auf seinen Charme, seine Effekthascherei und sein tolles Haar gründet. Zusammen mit seiner Bande liebenswerter Gauner durchlebt Turpin die Höhen und Tiefen seiner neuen Unternehmungen, einschließlich einer Begegnung mit einer Berühmtheit, während er versucht, den Fängen des Räubers zu entkommen.Neben Fielding spielen Ellie White («The Windsors»), Marc Wootton («High & Dry»), Duayne Boachie («Blue Story»), Bonneville («Downton Abbey»), Tamsin Greig («Episodes»), Asim Chaudhry («The Sandman») in dem Ensemble mit, Dolly Wells («The Outlaws»), Joe Wilkinson («Sex Education»), Mark Heap («Friday Night Dinner»), Geoff McGivern («Free Rein»), Michael Fielding («The Mighty Boosh»), Samuel Leakey («Gretel & Hansel») und Kiri Flaherty übernehmen Nebenrollen. .Produziert von Apple TV+ und Big Talk Studios, einem Teil der ITV Studios, wird die Serie von Claire Downes, Ian Jarvis und Stuart Lane entwickelt und von Jon Brittain, Richard Naylor, Claire Downes, Ian Jarvis und Stuart Lane sowie Noel Fielding geschrieben. Die Serie wird von Kenton Allen, Big Talk Studios, Noel Fielding, Victoria Grew, Big Talk Studios und Ben Palmer produziert.