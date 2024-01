«Unser Geld, unser Leben»: Sat.1 kündigt neues Nachmittagsformat an

TV-News

Der Bällchensender programmiert zudem «We are Family!» als Nachlauf zum «Sat.1-Frühstücksfernsehen».

Am Freitag, 2. Februar, ist im Sat.1-Nachmittagsprogramm die vorerst letzte Folge des Mitte Oktober eingeführten Neustarts «Die Tier-Docs!», der bis auf wenige Ausnahmen mit schwachen Quoten zu kämpfen hatte. Ersetzt wird das Format, das in der 16-Uhr-Stunde läuft, von einer gänzlich anderen Programmfarbe, die an das Primetime-Format von Kabel Eins, «Über Geld spricht man doch», erinnert. Die neue Sat.1-Doku-Soap trägt den Titelund begleitet jede Woche fünf Haushalte und deren Geldbörsen.In jeder Episode steht eine Familie im Fokus und gibt Einblicke in ihren Alltag, während die anderen raten: Wie hoch ist das Einkommen? Wer am besten schätzt, gewinnt 500 Euro. Das Teilnehmer-Feld reicht vom sparsamen Rentner bis zur luxusliebenden Online-Shopperin, von der Großfamilie bis zu Single-Haushalten.Zu einer weiteren Änderung kommt es zudem ab dem 8. Februar. Ab jenem Donnerstag wechselt das 15-Uhr-Formatin den Vormittag und läuft dann immer im Nachlauf an das «Sat.1-Frühstücksfernsehen» in der 10-Uhr-Stunde. Durch die Verschiebung rückt die mehrstündige «Auf Streife»-Strecke, bestehend aus zwei-Folgen und drei-Ausgaben, um eine Stunde nach hinten. Die Scripted Realitys laufen dann zwischen 11:00 und 16:00 Uhr.