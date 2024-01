«Reality Backpackers» läuft immer später

TV-News

Im Februar ersetzt «Big Stories» das Joyn-Reality-Format «Good Luck Guys».

Der Donnerstagabend von ProSieben dient – zumindest zum Teil – seit geraumer Zeit als Werbefläche für zahlreiche Formate des hauseigenen Streamingdienstes Joyn . Im neuen Jahr bespielt der Streamer mit «Forsthaus Rampensau» und «Good Luck Guys» sogar im Alleingang die Primetime des Unterföhringer Senders. Im Februar gesellt sich zu den genannten Reality-Shows auch der Neustart, der am 12. Januar seine Online-Premiere feierte, und in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar um 2:30 Uhr auch im linearen Fernsehen läuft.Obwohl an jenem Tag auch die letzten beiden «Good Luck Guys»-Ausgaben bei ProSieben zu sehen sind, rückt «Reality Backpackers» ab dem 8. Februar im Programm nicht nach vorne – im Gegenteil. Die Episoden drei und vier gehen erst ab 4:25 Uhr auf Sendung. Den Nachlauf von «Forsthaus Rampensau» füllt ProSieben stattdessen mit zwei alten-Ausgaben aus dem vergangenen Jahr. Die erste Clipshow dreht sich ab 22:35 Uhr um „Hotspots Worldwide“, ehe um 23:35 Uhr das Thema „Big Escape“ im Mittelpunkt steht.Ab 0:35 Uhr wiederholt ProSieben dann sein Primetime-Programm, ehe die Realitystars bei ihrer Reise in Thailand begleitet werden. Dort treffen acht Reality-Stars aufeinander. Doch nicht nur Partys und Versuchungen warten auf sie. Ausgesetzt an verschiedenen Punkten der Insel treten sie in Zweierteams gegeneinander an im Kampf um den Titel Backpacker Deluxe.