Reschke & Co.: Die Pläne für den Donnerstag

TV-News

Neue Episoden von «Extra 3» sind ab Februar eingeplant. Ende des Monats gibt es das «Kleinkunstfestival».

Seit Anfang des Jahres strahlt Das Erste am späten Donnerstagabend «Nuhr im Ersten» mit Dieter Nuhr und «Das Gipfeltreffen» mit Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König aus. An Weiberfastnacht, den 8. Februar 2024, läuft ab 22.50 Uhr wieder das Satiremagazin, das vom Norddeutschen Rundfunk kommt.Außerdem setzt der NDR das Satire-Late-Night-Formatmit Anja Reschke fort. Vor einem Jahr startete das Format mit 1,35 Millionen Zuschauern. In den ersten fünf Folgen wurde unter anderem die Methoden des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt vorgestellt und die Hitler-Tagebücher zusammen gefasst. Im November befasste sich die dritte Staffel unter anderem mit jungen Frauen und Beauty-Docs und die bizarre Welt der Life-Coaches. Im Vorfeld der neuen «Reschke Fernsehen»-Staffel produziert der NDR auch wieder, das um 21.45 Uhr sich mit aktuellen Themen befasst.Am 29. Februar moderiert Ralf Schmitz um 23.35 Uhr den ersten Teil von, bei dem unter anderem Rüdiger Hoffmann, Christoph Sieber und Ehrenpreisträgerin Ina Müller auftreten. Schirmherr Dieter Hallervorden überreicht persönlich den Ehrenpreis an Ina Müller. Und die bedankt sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit einem Klassiker ihres reichhaltigen Lied-Repertoires.