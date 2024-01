HBO-Managerin soll Tubi leiten

Köpfe

Courtney Sanchez kommt von Vimeo und war zuvor beim Pay-TV-Sender Home Box Office tätig.

Die ehemalige Vimeo-Geschäftsführerin Anjali Sud, die Tubi leitet, hat ihre ehemalige Kollegin eingestellt. Courtney Sanchez verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medien- und Technologiebranche. Zwischen 2014 und 2022 war sie auch beim Streaming-Dienst Vimeo tätig, wo sie zuletzt als Chief Operating Officer (COO) für den Börsengang verantwortlich war. Davor war Sanchez bei HBO tätig."Courtney ist eine erfahrene Strategin, die seit Jahrzehnten an der Schnittstelle von Medien und Technologie tätig ist", sagte Sud bei der Bekanntgabe der Einstellung von Sanchez. "Ich freue mich sehr, sie an Bord zu haben, um Tubi dabei zu unterstützen, sich in den USA weiter zu differenzieren und unser Konzept weltweit zu verbreiten."Die Einstellung von Sanchez ist eine weitere hochkarätige Personalie bei Sud, die nur wenige Monate nach der Ernennung von David Salmon, dem ehemaligen CTO von Endeavor Streaming, zum Executive VP und Managing Director of International erfolgt.