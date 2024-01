Super RTL zeigt neue Pokémon-Serie

TV-News

Im Februar ist «Pokémon Horizonte: Die Serie» immer sonntags im Programm des Kindersenders.

Das-Franchise reicht bis in die 90er-Jahre zurück, als das Gameboy-Spiel samt Sammelkarten auf den Markt gespült wurde und weltweit die Kinderzimmer beherrschte. Zahlreiche Serien und Kinofilme folgten und auch in den 20er-Jahren des neuen Jahrtausends ist noch nicht Schluss. Denn auch im vergangenen Jahr erschient mitein weiteres Format. Super RTL hat sich die Ausstrahlungsrechte durch die bestehende Partnerschaft mit The Pokémon Company International nun gesichert.«Pokémon Horizonte: Die Serie» läuft ab dem 10. Februar im Toggo-Programm des Kindersenders. Zum Start präsentiert Super RTL an jenem Samstag und am Sonntag, 11. Februar, ab 10:15 Uhr jeweils eine Doppelfolge. Ab dem 18. Februar ist die Anime-Reihe immer sonntags um 10:15 Uhr im Doppelpack zu sehen.Die Serie steht eigenständig im Pokémon-Kosmos und dreht sich um Liko, die in der Indigo-Akademie ankommt und dort mit Felori ihr erstes Partner-Pokémon erhält. Doch schon bald wird sie von den Entdeckern verfolgt, einer geheimnisvollen Gruppe, die ihr den Anhänger, den sie um den Hals trägt, wegnehmen will. Liko ist jedoch nicht auf sich allein gestellt, denn Friedel, Flugkapitän Pikachu und die Volttackle-Aeronauten bieten ihr an Bord ihres Luftschiffes Schutz. Derweil träumt ein Junge namens Rory davon, Pokémon-Trainer zu werden, ohne zu wissen, welches Geheimnis sich in seinem antiken Pokéball verbirgt. Welche Abenteuer erwarten Liko, Rory und die Volttackle-Aeronauten, wenn sie zu neuen Horizonten aufbrechen?