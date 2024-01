«Young Sheldon» dominiert die Charts

US-Quoten

Die Amazon-Fernsehserie «Reacher» belegte den zweiten Platz.

Der Streamingdienst Netflix veröffentlichte am 8. Dezember den Spielfilm, der in der zweiten Woche auf Platz vier landete. 983 Millionen Minuten wurde das Werk von Sam Esmail gestreamt. Den ersten Platz belegtebei Max/Netflix mit 1,408 Milliarden Minuten. Auf Platz zwei folgt, dessen erste Folge der zweiten Staffel am 15. Dezember veröffentlicht wurde. Amazon erreichte mit diesem Werk immerhin 1,180 Milliarden Streamingminuten.Zwischen dem 18. und 24. Dezember erreichte der für Netflix produzierte Science-Fiction-Film966 Millionen Minuten. Auch die Historienseriedebütierte mit neuen Geschichten und landete mit 1,139 Milliarden Minuten auf dem dritten Platz. Die BBC-Kinderserie, die auf Disney+ ausgestrahlt wird, erreichte 925 Millionen Minuten.sicherte sich 908 Millionen Minuten,kam auf 730 Millionen Minuten.Der Weihnachtsfilmerreichte bei Hulu und Max 862 Millionen Streamingminuten,kam auf 836 Millionen Minuten. Die neuen Geschichten der Peacock-Seriekamen auf 302 Millionen Minuten.