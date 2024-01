«Forsthaus Rampensau» wieder nur enttäuschend

Quotennews

Am Vorabend schickte ProSieben zunächst «Die Simpsons» auf Sendung, ehe feuerfeste Häuser in «Galileo» vorgestellt wurden.

Die um 18.00 Uhr ausgestrahlten Nachrichten informierten 0,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 1,9 Prozent.erzielte 0,15 Millionen junge Zuschauer, sodass ProSieben auf 5,8 Prozent Marktanteil kam. Beispielte Rektor Skinner Bart einen Streich, weshalb dieser im Schlaf bei seinen Mitmenschen Clownsmasken aufklebte. Die Folge „Krusty macht ernst“ aus dem Jahr 2018 interessierte 0,31 Millionen Zuschauer und sorgte für 0,21 Millionen junge Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 7,2 Prozent Marktanteil erzielt. In „Politisch unkorrekt“ zerrte Marge ihre Familie vom Fernseher in die Buchhandlung, was für 0,36 Millionen Zuschauer interessant war. Die 20th Century Television-Produktion schnappte sich 0,17 Millionen junge Leute und fuhr maue 5,2 Prozent Marktanteil ein.Beiwurden feuer-, wind- und schneefeste Häuser des Amerikaners Dennis Johnson vorgestellt, was 0,90 Millionen Menschen sahen. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,40 Millionen Zuschauer, sodass die rote Sieben auf gute 9,6 Prozent Marktanteil kam. Die dritte Ausgabe vonlief wieder schwächer. Das Format startete mit 0,31 Millionen Umworbenen, nach «TV total»-Cross-Promo stieg das Interesse vor acht Tagen auf 0,43 Millionen. Gegen das Handball-Spiel im ZDF erreichte die Reality-Show aus Österreich 0,36 Millionen und maue 6,0 Prozent in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum fuhr man beständige 0,75 und 2,8 Prozent Marktanteil ein.Zwischen 22.35 und 00.45 Uhr sendete ProSieben zwei-Folgen, die 0,34 und 0,20 Millionen Menschen anlockten. 0,14 und 0,08 Millionen junge Menschen verfolgten, für wen sich Aurelia im Liebesdreckeck zwischen Micha und Yasin entscheidet. In der Zielgruppe kam das Joyn-Original nicht über 4,2 und 4,0 Prozent hinaus. Unterdessen strahlte ProSieben Maxx aus, die Wrestling-Show sahen 0,11 Millionen Menschen ab 22.05 Uhr. 0,07 Millionen Werberelevante sorgten für 1,8 Prozent Marktanteil.