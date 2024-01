RTL Passion zeigt «Sar Ankhon Par»

TV-News

Der indische Spielfilm aus dem Jahr 1999 feiert Deutschlandpremiere.

Mitstrahlt der Bezahlsender RTL Crime am Valentinstag am Mittwoch, den 14. Februar 2024, aus. Aus diesem Grund hat man sich das Romantik-Drama aus dem Jahr 1999 gesichert. Shruti Panwar verkörpert Babli, Dilip Joshi ist in der Rolle des Sundaybhai zu sehen. Radha wird von Nivedita Saraf verkörpert.Darum geht’s: Der Kleindarsteller Sunday seit Jahren in Bollywood mit den größten Leinwand-Stars zusammen. Durch seine Kontakte kann er der Jungschauspielerin Babli eine Rolle vermitteln! Babli sucht einen Weg, Sunday ihre Dankbarkeit zu zeigen. Denn für ihn ist das Leben in Bollywood nicht so wundervoll. Besonders sein Sohn Jai hadert mit der Filmindustrie und verabscheut jeden, der etwas damit zu tun hat. Gelingt es Babli, ihn von seinem Groll zu befreien?Schauspieler Shah Ruhk Khan, der sich selbst verkörpert, wurde im Jahr 2018 in die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences berufen und darf jedes Jahr entscheiden, wer einen Oscar gewinnen darf. Neben der Schauspielerei war er auch als Moderator von indischen Versionen von «Are You Smarther Than a 5th Grader?» und «Wer wird Millionär?» tätig.