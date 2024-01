«Farmhouse Facelift» wird wiederholt

TV-News

Die kanadische Show löst «Million Dollar Homes – Luxusmakler In L.A.» ab.

Ab Dienstag, 6. Februar 2024, ist Schluss mit den Wiederholungen von «Million Dollar Homes – Luxusmakler in L.A.». Stattdessen haben sich die Verantwortlichen von sixx die Wiederholungsrechte der dritten-Staffel gesichert. Die acht Folgen werden innerhalb von vier Wochen ab 22.10 Uhr wiederholt. Im Vorlauf werden Specials von «Fixer Upper» gezeigt, in denen Chip und Joanna unter anderem barrierefreies Wohnen zeigen.In der Folge „New Farmhouse Charm“, die im Jahr 2021 entstanden ist, spielen Trevor und Luke die Hauptrollen. Sie wohnen in einem Haus auf einem großen Grundstück. Eine wunderschöne Aussicht und lange Spaziergänge gehören zum alltäglichen Leben der beiden. Zur vollkommenen Zufriedenheit fehlt nur noch eins - eine Renovierung. Vor allem das Innere des Anwesens benötigt Carolyn und Billys handwerkliches und kreatives Geschick. Das Experten-Duo weiß, was zu tun ist und verwandelt ein charmantes Häuschen in ein echtes Landhaus für das glückliche Paar.Ab 23.10 Uhr stehen Brigitte und Nikola im Mittelpunkt, denn sie betreiben einen Erlebnisbauernhof, den sie auch bewohnen. Brigitte gibt Blumenbindekurse, doch die Familie möchte ihr Geschäft erweitern und auch Hochzeitsfeiern auf dem Grundstück anbieten. Dafür muss das Gästehaus umgebaut werden. Carolyn und Billy sind geschockt, als sie sehen, in welchem Zustand sich das Häuschen befindet. Ein verschimmeltes Badezimmer und brüchige Wände müssen komplett neu gemacht werden. Wie wird das Ergebnis am Ende aussehen?