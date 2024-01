Kabel Eins Doku öffnet die geheimen Akten

TV-News

Was ist wirklich bei der NASA passiert? Die Dokumentationsreihe des Discovery Channels soll Aufschluss darüber geben.

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku hat sich die Rechte an der Sendunggesichert. Die Sendung wird künftig ab Dienstag, den 6. Februar 2024, um 21.45 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Der Pay-TV-Sender hat das Format von Discovery Channel lizenziert. Los geht’s mit der Folge „Die Apollo-Tonbänder“ aus dem Jahr 2016.Im Jahr 1961 entsandte die NASA den ersten Menschen in die unendlichen Weiten des Weltraums. Seither erlangt die Raumfahrt durch spektakuläre Missionen und modernste Technik kontinuierlich neue Erkenntnisse über Sterne, Galaxien und letztlich uns selbst. Doch gibt es auch zahlreiche Unklarheiten, für welche die Wissenschaft noch um Antworten ringt: Hatte die Erde einst zwei Monde? Was ist ein Todesstern? Und wenn es Menschen gibt, warum nicht auch extraterrestrische Lebensformen?Aufzeichnungen, die im Rahmen der Apollo-10-Mission aus dem Jahr 1969 entstanden, enthalten mysteriöse Tonspuren, die sich nicht zuordnen lassen. Handelt es sich dabei möglicherweise um außerirdische Signale? Danach stehen die Bilder der NASA-Raumsonde "Dawn", die 2015 die Wissenschaftler auf der Erde erreichen, im Mittelpunkt. Aufnahmen des Zwergplaneten Ceres zeigen riesige Krater, pyramidenförmige Gebilde und leuchtende Flecken.