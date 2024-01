Neuer RTL-Crime-Dienstag

TV-News

Im Anschluss an «Dark Winds» kommen wieder Krimi-Serien.

Der Pay-TV-Sender RTL Crime strahlt ab Dienstag, den 27. Februar 2024, um 20.15 Uhr weiterhin «Dark Winds – Der Wind des Bösen» aus. Im Anschluss wird sich das Programm aber ändern. Neun Folgen vonsteht um 21.00 Uhr auf dem Programm. Der Western aus dem Jahr 2022 ist mit Kate Bosworth besetzt.Es ist der Aufstieg einer jungen Frau im Familienbusiness, die sich später als Auftragskillerin unter "The Woman" einen Namen macht. Als eine kleine Stadt am eigenen Leib erfahren muss, wer sie wirklich ist, nehmen einige die Dinge selbst in die Hand. "The Misfit" realisiert, dass ihre beiden Onkels auf der Liste stehen und erklärt sich bereit, zu helfen. Derweil erklärt "The Woman" jemandem den perfekten Mord.Ab 21.50 Uhr wird die fünfteilige Serieaus dem Jahr 2020 wiederholt. In der schwedischen Serie spielen Fares Fares und Johan Rheborg mit. Johnny macht sich auf den Weg in die idyllische Community Jordnära. Unterwegs sammelt er zwei Teenager-Mädchen ein, die er mit dorthin nimmt. Bei ihrer Ankunft werden sie von Manager Kent begrüßt und Johnny wird in seinen neuen Job als Truck-Fahrer eingewiesen. Doch schon bald darauf findet er sich ein Grab buddelnd wieder.Drei Folgen vonstehen ab 22.35 Uhr auf dem Programm. Detektiv Poirot (John Malkovich) jagt den ABC-Mörder. Denn ein geheimnisvoller Serienmörder meuchelt sich im Großbritannien der 30er Jahre durch das Alphabet, und das Land befindet sich in Panik: Das A steht für Frau Ascher in Andover, B wie Betty Barnard in Bexhill, das C gilt Sir Carmichael Clarke in Churston. Doch es könnte sich für den Täter als Fehler erweisen, den stolzen Detektiv zu verspotten und absichtlich Hinweise an den Tatorten zu hinterlassen.