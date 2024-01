Stefan Uhl gerät unter die Räder

Quotennews

Auch «Die Superschnapper» waren am späten Abend kein Erfolg. Immerhin erreichte das Interview mit Finanzminister Christian Lindner 5,7 Prozent bei den Werberelevanten.

Vor noch nicht einmal einem Jahr strahlte RTL die zweistündige Reportagemit Moderator Stefan Uhl aus. Das Team der Sendung wollte den alltäglichen Kosmos von Märkten wie DM, Rossmann und Müller erklären. Am 30. März 2023 schalteten 1,50 Millionen Zuschauer ein, die Wiederholung erreichte gegen den ARD-Krimi und ZDF-Handball nur 1,06 Millionen Zusehende und 3,8 Prozent. In der Zielgruppe erreichte das Format immerhin 0,40 Millionen und schwache 6,5 Prozent.Pinar Atalay stand im Anschluss fürvor der Kamera. 0,99 Millionen Menschen sahen die Sendung aus der Hauptstadt Berlin, die 4,7 Prozent Marktanteil erreichte. Die Redaktion informierte 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 6,1 Prozent Marktanteil eingefahren wurde. Verbraucherexperte Ron Perduss zeigte gemeinsam mit Rechtsexpertin Nicole Mutschke und Energieberaterin Ulrike Körber invor der Kamera. Vergangene Woche ließen sich nur 0,65 Millionen Menschen für das Format begeistern, nun waren 0,72 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent der Menschen dabei. In der Zielgruppe standen 0,23 Millionen und 7,1 Prozent auf der Uhr.Das von Ilka Eßmüller moderierteverbuchte um Mitternacht noch 0,50 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 5,6 Prozent ein. In der Zielgruppe sahen 0,13 Millionen Menschen die 25-minütige Sendung an, die 6,2 Prozent Marktanteil holte. Schließlich gab es ein Interview mit Finanzminister Christian Lindner bei «RTL Nachtjournal Spezial» zu sehen. Das Gespräch mit dem FDP-Politiker sahen 0,33 Millionen Zuschauer, was zu 4,7 Prozent Marktanteil führte. In der Zielgruppe blieben 0,10 Millionen bis 00.43 Uhr dabei, der Marktanteil lag bei 5,7 Prozent.