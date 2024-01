Amazon produziert Prequel zu «The Terminal List»

US-Fernsehen

Taylor Kitsch und Chris Pratt werden in der Serie zu sehen sein.

From the Producers of #TheTerminalList and NYT Bestselling author @jackcarrusa–introducing THE TERMINAL LIST: DARK WOLF, a prequel series featuring Ben Edwards and James Reece. Production begins early this year. pic.twitter.com/vgNf28vLMZ — Prime Video (@PrimeVideo) January 18, 2024

Amazon Prime Video veröffentlicht am 1. Juli 2022 die Fernsehserie «The Terminal List» mit Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough, Arlo Mertz und Jeanne Tripplehorn. Vor etwa einem Jahr wurde das Format für eine zweite Staffel freigegeben, die jedoch noch nicht veröffentlicht wurde.Die Produktion von MGM Studios, Fuqua Films, MRC Television und DiGilio Films handelt von Lieutenant Commander Reece, der bei den US Navy SEALS im Einsatz war. Er hat widersprüchliche Erinnerungen an den Vorfall und kehrt mit Fragen über seine Schuld zu seiner Familie nach Hause zurück. Als neue Beweise auftauchen, entdeckt Reece, dass dunkle Mächte gegen ihn arbeiten und nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Liebsten in Gefahr bringen.Nun hat Amazon die Produktion des Prequelsangekündigt. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Im Mittelpunkt stehen die Figuren Ben Edwards und James Reece, die von Taylor Kitsch und Chris Pratt verkörpert werden. Der Kinostart ist für das kommende Jahr geplant.