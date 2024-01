«Rescue: Hi Surf»-Cast vorgestellt

US-Fernsehen

Bei der neuen Drama-Serie spielt unter anderen Robbie Magasiva mit.

Der US-Sender FOX hat nach Informationen des Branchenblattes „Variety“ den Cast für die kommende Seriezusammengestellt. Bereits im April 2023 haben die Verantwortlichen grünes Licht gegeben. Zum Ensemble gehören Robbie Magasiva («Wentworth»), Arielle Kebbel («The Vampire Diaries»), Adam Demos («Sex/Life»), Kekoa Kekumano («The White Lotus»), Alex Aiono («Pretty Little Liars: Original Sin») und Zoe Cipres («Roswell, New Mexico»). Sea Shimooka («3 Body Problem») ist in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Die Serie folgt dem persönlichen und beruflichen Leben von Rettungsschwimmern, die an der Nordküste von O'ahu patrouillieren und diese schützen - dem berühmtesten und gefährlichsten Küstenabschnitt der Welt. Jede Episode zeigt diese engagierten, heldenhaften und adrenalinsüchtigen Ersthelfer, die unter den schwierigen und oft lebensbedrohlichen Bedingungen von Hawaiis "Seven Mile Miracle" Leben retten.«Emergency Room»-Mastermind John Wells fungiert als ausführender Produzent. Warner Bros. Television, John Wells Productions und Fox Entertainment produzieren das Format gemeinsam. Matt Kester schrieb den Pilotfilm, führte Regie und fungiert als Showrunner.