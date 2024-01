«Mission: Impossible - Dead Reckoning» erscheint am 10. Februar bei Paramount+

International

In den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada ist der Spielfilm bereits ab dem 25. Januar abrufbar.

Paramount+ gab heute bekannt, dass das neueste, atemberaubende Kapitel der globalen Action-Reihe «Mission: Impossible» -am Donnerstag, den 25. Januar, in den USA und in Kanada zum Streaming verfügbar sein wird. Der Film wird ab 10. Februar 2024 bei Paramount+ Deutschland zu sehen sein.Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team begeben sich auf ihre bisher gefährlichste Mission: Sie sollen eine furchterregende neue Waffe aufspüren, die die gesamte Menschheit bedroht, bevor sie in die falschen Hände gerät. Da das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den Globus. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission - nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen. Die Hauptrollen spielen Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Mark Gatiss, Indira Varma und Rob Delaney.Der Spielfilm wurde von Paramount Pictures und Skydance produziert, ist eine Tom Cruise-Produktion und wird von Christopher McQuarrie inszeniert. Basierend auf der Fernsehserie von Bruce Geller und dem Drehbuch von Christopher McQuarrie und Erik Jendresen, wird der spannende Thrill von Tom Cruise und Christopher McQuarrie produziert und von David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Tommy Gormley, Chris Brock und Susan E. Novick ausgeführt.