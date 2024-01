«Rhythm + Flow» geht endlich weiter

US-Fernsehen

Die Netflix-Sendung wird demnächst fortgesetzt. Als erster Gastjuror kommt HipHop-Legende Eminem.

Netflix hat bekannt gegeben, dass DJ Khaled, Ludacris und Latto als neue Jurymitglieder für die nächste Staffel der beliebten Musik-Wettbewerbsseriegewonnen werden konnten. Der erste angekündigte Gastjuror ist Eminem, der als Überraschungsgast an der "Battles"-Runde des Wettbewerbs teilnehmen wird. Weitere Musikmogule und Branchenikonen sowie verschiedene Wendungen und Herausforderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Show befindet sich derzeit in Produktion und soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.«Rhythm + Flow», der Hip-Hop-Musikwettbewerb von Netflix , wird von einer Jury aus Branchengrößen moderiert, die bereit sind, den Rap-Star der nächsten Generation zu entdecken. Die Teilnehmer aus dem ganzen Land sind hungrig und bereit, sich zu beweisen, um zu sehen, ob sie das Zeug dazu haben, den Hauptpreis von 250.000 Dollar und den Titel des neuesten Hip-Hop-Stars mit nach Hause zu nehmen.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Netflix für die zweite Staffel von «Rhythm + Flow». Diese Staffel wartet mit einer hochkarätigen Jury auf, die alle eine besondere und einflussreiche Rolle in der Hip-Hop-Kultur spielen. In diesem bedeutenden Moment für das Genre geht der Fokus über die Musik hinaus", so Jesse Collins & Dionne Harmon, Executive Producers, «Rhythm + Flow». "Wir sind auf der Suche nach unkonventionellen Stimmen und authentischen Geschichten, die den Fans die Möglichkeit geben, in die Welt der Kandidaten einzutauchen, während wir den sich ständig weiterentwickelnden Geist des Hip-Hop beleuchten."