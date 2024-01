Apple zeigt «New Look»

International

Die historische Drama-Serie startet Mitte Februar.

Apple TV+ hat den Trailer zuvorgestellt, einer neuen, fesselnden historischen Dramaserie von Todd A. Kessler mit Emmy-Award-Gewinner Ben Mendelsohn als Christian Dior und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche als Coco Chanel in den Hauptrollen. Inspiriert von wahren Begebenheiten und ausschließlich in Paris gedreht, dreht sich «The New Look» um die Modedesigner Christian Dior, Coco Chanel und ihre Zeitgenossen, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überstanden und die moderne Mode begründeten. Die 10-teilige Dramaserie wird ihr weltweites Debüt mit den ersten drei Episoden am Mittwoch, den 14. Februar 2024, auf Apple TV+ geben, gefolgt von einer Episode jeden Mittwoch bis zum 3. April.«The New Look» spielt vor dem Hintergrund der Nazi-Besetzung von Paris im Zweiten Weltkrieg und konzentriert sich auf den entscheidenden Moment im 20. Jahrhundert, als die französische Stadt die Welt durch ihre Modeikone Christian Dior wieder zum Leben erweckte. Während Dior mit seiner bahnbrechenden, ikonischen Prägung von Schönheit und Einfluss zum Star aufsteigt, gerät Chanels Herrschaft als berühmtester Modedesigner der Welt in Gefahr. Die verwobene Saga folgt den überraschenden Geschichten von Diors Zeitgenossen und Konkurrenten, von Chanel bis Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga und anderen, und bietet einen atemberaubenden Einblick in das Atelier, die Entwürfe und die Kleidung, die Dior in Zusammenarbeit mit dem Haus Dior schuf.Neben Mendelsohn und Binoche sind Maisie Williams als Catherine Dior, John Malkovich als Lucien Lelong, Emily Mortimer als Elsa Lombardi, Claes Bang als Spatz und Glenn Close als Carmel Snow die Hauptdarsteller von «The New Look». Der Soundtrack für die Serie wurde von Grammy-Preisträger Jack Antonoff kuratiert und produziert und enthält Cover beliebter Songs aus dem frühen bis mittleren 20. Jahrhundert von Künstlern wie Bleachers, Florence Welch, Lana Del Rey, Matty Healy (The 1975), Beabadoobee, Nick Cave, Perfume Genius und anderen. «"The New Look» wird von Apple Studios und DB-AK Productions produziert und von Kessler geschrieben, produziert und inszeniert. Lorenzo di Bonaventura und Mark Baker fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.